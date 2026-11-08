Njie: "Sono arrabbiato per la mancata vittoria. Vanoli mi ha aiutato a migliorare ma è solo uno step"

Altro giro e altro gol per l'attaccante della Fiorentina, Alieu Njie che ha detto dopo la partita contro la Juventus: “Sono felice per il gol, peccato che non abbia portato i tre punti, manca poco per tutta la squadra per ottenere risultati. Dobbiamo stare concentrati al cento per cento per 95 minuti. Sono un po' arrabbiato perché abbiamo perso due punti”.

Miglioramento

“Ogni giorno con Vanoli e lo staff ho lavorato per segnare, per creare qualcosa per i miei compagni. Questo è un lavoro quotidiano e lui mi ha aiutato tanto. Ma è solo uno step, io devo crescere ancora e essere ancora più pericoloso davanti alla porta”.

Nazionale

“Sono veramente felice per la convocazione, ma ho pensato tutta la settimana solo a questa partita, perché era importantissima per me, era quasi un derby. Non vedo l'ora di cominciare. Non mi aspetto molto, se non di aiutare la nazionale con la mia qualità e avere la giusta connessione con i miei compagni".