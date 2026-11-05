Njie: "Vivo un turbinio di emozioni, ero concentrato sulla Fiorentina e non mi aspettavo questa novità"

Dalla Fiorentina alla prima chiamata nella nazionale maggiore svedese. Alieu Njie non nasconde l’emozione per la convocazione ricevuta dal commissario tecnico Graham Potter, un nuovo traguardo nel suo percorso di crescita.

L’attaccante viola ha raccontato le sensazioni provate dopo aver appreso la notizia: “In questo momento provo un turbinio di emozioni. Sono davvero grato e, che dire, molto emozionato per quello che succederà”.

Una chiamata che Njie non si aspettava, tanto era concentrato sul lavoro quotidiano con la maglia viola: “In realtà non ne avevo idea. Ero concentrato al 100% sul mio lavoro alla Fiorentina. Quindi non ci ho pensato molto, ma ora sono davvero al settimo cielo. Cercherò di rimanere calmo”.

Per Njie, il rendimento alla Fiorentina ha aperto una nuova porta: adesso l’obiettivo sarà sfruttare l’occasione e conquistare la fiducia di Potter.