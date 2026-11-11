Özcan: "Oulai vuole venire al Galatasaray. Non mi sorprenderei di vederlo ad Istanbul a gennaio"

Il noto giornalista sportivo turco Mehmet Özcan, cronista e commentatore legato al Galatasaray, ha rilanciato la notizia di un possibile approdo a gennaio nel club di Istanbul da parte del centrocampista della Fiorentina, Inao Oulai.

“Vuole venire ad Istanbul”

“Oulai è andato alla Fiorentina controvoglia e vuole venire al Galatasaray. Non mi sorprenderei di vederlo ad Istanbul a gennaio”. Questo è quello che ha detto nelle ultime ore il cronista.

Prospettiva troppo ottimistica

Ormai da qualche settimana si parla di un'offerta da 22 milioni di euro circa da presentare al club viola. E' una prospettiva, quella riproposta da Özcan troppo ottimistica e di parte, anche visti gli ultimi sviluppi, con Vanoli che finalmente si è anche convinto a dargli spazio in campo.