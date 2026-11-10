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Pedullà: "Se spendi 150 milioni e fai nove punti non è un grande bilancio. Perlomeno, su Oulai..."

Redazione /
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Alfredo Pedullà
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Arrivati alla sosta Nazionali, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato l'operato degli allenatori di questa Serie A dando loro anche un voto: ecco l'opinione su Vanoli e sul suo lavoro alla Fiorentina.

Bocciatura

Non posso dare la sufficienza a Vanoli perché le prime tre non le ha fatte, ma le altre otto sì: se spendi 150 milioni e fai nove punti non è un grande bilancio, fermo restando che forse adesso si è deciso a schierare Oulai. Non è un bilancio da sufficienza per quanto hai speso”.

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