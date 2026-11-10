Amoruso: "Fossi in Vanoli, saprei chi schierare in difesa. Deve trovare una cura per i troppi gol presi"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per parlare della squadra viola sotto vari punti di vista.

La coppia centrale da schierare

"Dragusin non è il perno su cui costruire la nostra difesa, per me lo è più Pongracic che spero recuperi. In coppia non hanno fatto benissimo ancora, ma sulla carta sono loro due. Dragusin è un marcatore che segue l'uomo, niente di più, Viery non è il tuo titolare perchè deve crescere molto ancora e si è visto pure domenica. Per me la coppia titolare è Ranieri-Dragusin, con l'italiano più bravo a guidare e la fisicità dell'ex del Genoa. Col Napoli non avevano fatto male".

Colpe condivise

"L'errore del singolo ci sta perché tutti sbagliano, ma questa squadra non difende di reparto e si trova sempre scoperta perché nel pareggio Dragusin lascia solo Woltemade in area dopo l'errore di Viery e, se non l'avesse accorciato, Kolo avrebbe tirato. Vanoli non ha trovato ancora il modo per curare questa fase difensiva perché, se uno sbaglia, si va subito nei pazzi e non sappiamo rimediare. Do la colpa a Vanoli ed ai giocatori che devono crescere e cercare di mettere il compagno nelle condizioni migliori, invece qua fanno il contrario". In chiusura, un parere su De Gea: "Ha fatto un grande sbaglio e mi ha fatto arrabbiare. Chiaramente non va colpevolizzato perchè si ritrova con una difesa che gli lascia sempre dei buchi. Per me non sarà mai un problema assolutamente".