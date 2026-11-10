"C'è un motivo per i tanti gol subiti dalla Fiorentina. Vanoli sta indicando quale debba essere la strada"

Tra gli ospiti dell'ultima puntata de Il Salotto del Calcio in onda su TVL Toscana c'era anche Valentino Vaselli, responsabile tecnico territoriale FIGC. Di seguito alcuni suoi interventi riguardanti la Fiorentina.

Il contesto penalizza i singoli

"A me Fagioli piace. Magari il singolo elemento è penalizzato dal fatto che la squadra non abbia ancora una buona amalgama. Soprattutto nel reparto difensivo, dove bisogna trovare automatismi importanti, subendo sempre gol si va a fare valutazioni dei singoli giocatori scelti da un dirigente che ha grande capacità di visione. In fase offensiva si può attaccare con fantasia, in fase difensiva bisogna avere dei movimenti di reparto e iniziare ad avere delle letture sia palla che avversari. Per questo aspetterei un po': giocatori di qualità nella Fiorentina ce ne sono, la squadra a mio avviso è buona, è fragile in alcuni momenti durante la partita e subisce troppi gol, ma si torna sull'aspetto tattico di reparto oltre che sulla conoscenza individuale. Individualmente ci sono delle letture sbagliate e ne risente tutto l'organico di queste prestazioni. Anche il valore del singolo giocatore: l'occhio viene sempre riempito dal giocatore che segna e siamo più ligi sul giocatore che perde palla a centrocampo o che prende gol. Do merito al trend di risultati a Vanoli, stiamo pagando le conseguenze di una partenza così così e anche la sosta sarà importante".

Vanoli vuole una Fiorentina diversa

"Vanoli sta provando a far cambiare mentalità: nel primo tempo la Fiorentina ha sofferto la Juve, nel secondo ha provato a vincere fino alla fine. Fino a qualche mese fa la Fiorentina avrebbe provato a conservare il 2-2, si spostava dentro l'area di rigore e magari non portava a casa neanche il pareggio. Cambiare mentalità può essere stata una scelta tattica importante, perché difendersi in attacco è molto più facile e provarci fino alla fine è un rischio anche per gli avversari. Un plauso a Vanoli lo farei, continuando su quel trend e andando su un aspetto più offensivo ha rischiato di vincere e fatto vedere ai ragazzi che quella può essere la strada".