Poteva guidare la difesa della Fiorentina, ora è un simbolo dell'Aston Villa: annunciato il rinnovo

Victor Lindelof e l'Aston Villa: ancora insieme. nella giornata di oggi, il club inglese ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore svedese fino al 2028. Grande attestato di stima per il centrale, alla seconda stagione al Villa Park.

Viola mancato

C'è stato un momento in cui Lidelof è stato davvero a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Era l'estate del 2025 e le parti erano molto vicine, ma poi non è stato trovato l'accordo. Il giocatore, chiusa la sua esperienza al Manchester United, voleva subito chiudere con un nuovo club mentre i viola avevano qualche esitazione che si è rivelata fatale.

Il comunicato del club

"L'Aston Villa è lieto di annunciare che Victor Lindelof rimarrà al club fino al 2028, avendo esercitato l'opzione per prolungare di un ulteriore anno il suo contratto. Il difensore si avvicina alle 50 presenze con la maglia bordeaux e blu, dopo essere arrivato all'Aston Villa nel 2025. Lindelof ha giocato un ruolo fondamentale nel trionfo dell'Aston Villa in UEFA Europa League durante la sua prima stagione con il club, distinguendosi nella vittoria per 3-0 contro l'SC Freiburg nella finale di Istanbul. Da quando è arrivato a Villa Park, si è affermato come figura chiave al centro della difesa, continuando al contempo a essere il capitano della nazionale svedese a livello internazionale".