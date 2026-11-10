Flachi: "Vanoli troppo prudente non rischia abbastanza. Fiorentina squadra di stampo europeo"

“A volte Vanoli è un po' troppo prudente. Non rischia abbastanza”. E' questo il pensiero espresso dall'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, intervistato da DerbyDerbyDerby.

“Squadra con forte vocazione offensiva”

"Secondo me, questa è una squadra con una forte vocazione offensiva - ha proseguito Flachi - quasi di stampo europeo. Sono ragazzi giovani che, se vengono tenuti troppo bassi, rischiano di vedere limitate le proprie qualità. Devono correre, attaccare e andare avanti. È anche normale che, non avendo giocatori di grande esperienza e leadership, debbano iniziare a capire determinate dinamiche e cercare di migliorare, in modo da commettere il minor numero possibile di errori”.

“L'inserimento di Pedro Gonçalves…"

Critiche a parte "l'inserimento di Pedro Gonçalves ha dato maggiore velocità alle manovre offensive. È un giocatore che gioca in modo intelligente, che manda i compagni in porta e che dà i tempi giusti, soprattutto nelle ripartenze, permettendo di velocizzare il gioco di Mastantuono e Njie. Ne trae sicuramente beneficio anche Pellegrino, perché non è più sovraccaricato dalla presenza di due avversari. In questo modo, nell'uno contro uno, può giocarsi le proprie possibilità con maggiore libertà”.