Due giocatori vicini al rientro in gruppo, incertezza Atta. Una mini vacanza concessa da Vanoli

Tre giorni di riposo dopo il 2-2 con la Juventus: la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park giovedì pomeriggio per iniziare a preparare la trasferta di Monza del 23 novembre. Paolo Vanoli ha programmato doppie sedute giovedì e venerdì, un allenamento sabato mattina e riposo domenica. I carichi dovrebbero essere più leggeri rispetto alla sosta di ottobre, il cui lavoro era sembrato pesare sulle gambe dei viola alla ripresa, soprattutto a Genova.

Su La Nazione si legge che Vanoli valuterà le condizioni di Ranieri, partito dalla panchina contro la Juventus, e di Pongracic e Parisi, vicini al rientro in gruppo. Restano invece incerti i tempi di recupero di Atta, sul quale il tecnico ha preferito mantenere cautela dopo il pareggio.

Sette sono i convocati in nazionale. Fagioli raggiungerà l’Italia, Ndour l’Under 21, Beto la Guinea-Bissau, Njie la Svezia maggiore per la prima volta, Oulai la Costa d’Avorio, Dragusin la Romania e Mastantuono l’Argentina. Quest’ultimo tornerà a disposizione il 19 novembre.