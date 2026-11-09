Ferrara: "Ndour gioca all'uomo invisibile, la Juventus può dire grazie a Viery. Applausi a Vanoli per il coraggio"

Nel suo commento su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara promuove la prova di Oulai, è più severo con Ndour e riconosce le responsabilità di De Gea sul pareggio bianconero.

Oulai si fa sentire, Ndour resta nell’ombra

Il giudizio sui due centrocampisti viola è opposto: "Oulai (finalmente) c'è e lotta, ma Ndour gioca all'uomo invisibile. E alla fine, anche grazie a Viery, la squadra di Spalletti riprende il risultato”.

L’incertezza di De Gea e gli applausi a Vanoli

“De Gea ha le sue colpe, ma meglio non infierire, sarà sicuramente lui il primo a maledire quella incertezza fatale”.

Al di là degli errori individuali, Ferrara riconosce a Vanoli il merito di aver trasmesso alla squadra il coraggio delle sue scelte: “Applausi al tecnico per aver avuto coraggio. Lo ha messo lui, lo ha trovato la sua squadra”.