Polverosi: "Il coraggio di Vanoli va sostenuto ma alla Fiorentina manca da troppo un tipo di giocatore"

Quattro attaccanti, due centrocampisti e la necessità di tenere il pallone per reggere un assetto così offensivo. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi parte dalle scelte di Paolo Vanoli contro la Juventus per mettere a fuoco il problema della Fiorentina. I viola hanno segnato otto gol nelle ultime tre partite, ma ne hanno già incassati 25 in undici giornate.

Quattro attaccanti e il peso del possesso

“La Fiorentina è partita con quattro attaccanti, solo Oulai (buona la sua partita) e Ndour a centrocampo. Per giocare così, ha bisogno sempre del pallone”.

Gli incontristi che mancano a Vanoli

Per Polverosi, il punto è come sostenere le scelte offensive dell’allenatore quando il pallone passa agli avversari. È qui che la questione tattica diventa anche una questione di mercato: “Il coraggio di Vanoli va sostenuto, certo, ma per reggere quell’impalcatura ha comunque bisogno di altri incontristi in mezzo al campo, un tipo di giocatore che la Fiorentina non ha in organico e che da tre sessioni di mercato continua a non cercare”.

Otto gol nelle ultime tre, ma la porta resta sempre aperta

“In queste undici giornate la squadra di Grosso e poi di Vanoli ha sempre preso gol, ora sono 25...Sono tanti, ma ora non sono pochi nemmeno quelli che sta segnando, otto nelle ultime tre partite. Piaccia o no, questa è la natura della Fiorentina”.