Fiorentina, la sosta di Vanoli passa dai recuperi e dalla testa

Paolo Vanoli lo aveva detto pochi giorni fa. La sosta di novembre dovrà servire alla Fiorentina più di quella di ottobre. Dopo il 2-2 con la Juventus, il tecnico vuole sfruttare la pausa per recuperare gli infortunati e ritrovare continuità dopo due mesi in cui la squadra ha faticato a tenere il passo.

Sul piano fisico, lo staff lavorerà per riportare Luca Ranieri alla migliore condizione. Il difensore era già a disposizione contro la Juventus, ma è partito dalla panchina. L’attenzione si concentra soprattutto su Arthur Atta e Marin Pongracic, mentre per Fabiano Parisi si avvicina al rientro in gruppo. I loro recuperi darebbero a Vanoli più soluzioni tra difesa e centrocampo alla ripresa del campionato.

C’è poi il lavoro sulla testa. Secondo Vanoli, durante la pausa di ottobre qualche giocatore aveva perso concentrazione anche sull’onda degli elogi ricevuti. Stavolta, scrive La Nazione, l’allenatore vuole che la squadra conservi la fiducia mostrata contro la Juventus, quando è passata due volte in vantaggio, e la porti con sé alla ripresa. È lì che la Fiorentina dovrà dimostrare di aver fatto tesoro della sosta.