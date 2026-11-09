Bocci: "Oulai è quasi indispensabile per questa Fiorentina. Vanoli dovrà capire cosa fare quando torna Atta"

Alessandro Bocci, giornalista sportivo, è intervenuto durante il Pentasport per parlare di alcuni spunti tratti dall'ultimo Fiorentina-Juventus.

Su Oulai

“Oulai ieri ha giocato una buona partita, non ce ne sono stati tanti migliori di lui come rendimento: il ragazzo è acerbo, bene ha fatto Vanoli a toglierlo, perché secondo me vive ancora in un altro mondo. La sua presenza, comunque, è quasi indispensabile in questa Fiorentina se vogliamo giocare con Goncalves, a cui la fase di non possesso è praticamente sconosciuta. La squadra deve sempre avere un suo equilibrio, che ancora non ha trovato, ma che nelle ultime partite sta venendo fuori. Io mi auguro che Goncalves trequartista non sia quello visto ieri, ma che dia un po' di più perché oltre al calcio d'angolo ha fatto troppo poco, senza considerare il gol sbagliato. Ma questa può essere la strada giusta”.

Sui rientri

“Atta è uno dei macro-problemi che Vanoli deve risolvere una volta che avrà la rosa al completo: il primo è capire dove mettere Oulai, e di conseguenza che ruolo ha Fagioli, perché Atta deve giocare ma non può farlo dove ieri ha fatto Goncalves. Per questo credo si tornerà verso un 4-3-3. In alternativa per mettere il portoghese dal 1' ci potrebbe volere il 4-3-2-1, e questo risolverebbe anche il problema di Mastantuono: non può fare ogni volta 100 metri e arrivare lucido davanti al portiere”