Brovarone: "Dragusin ha una colpa a partita, non lo avrei comprato. Oulai partita gigantesca? State calmi"

Bernardo Brovarone, ospite del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la partita di ieri tra Fiorentina e Juventus analizzando alcune prestazioni individuali.

Sulla Fiorentina

“Non è banale decifrare il livello e la stabilità di questa squadra, che ha dei picchi forti verso il basso e altri verso l'alto, contro le squadre più giochiste. Io mi sono divertito ieri sera, mi auguro che Vanoli di fronte a ciò riesca a trarre dei concetti ben precisi da rimodellare a modo suo, e riportare questa squadra al livello che le appartiene, almeno come DNA. Non si può pensare di avere già una squadra completa: l'atteggiamento difensivo è preoccupante, i numeri sono drammatici, due gol e mezzo subiti di media ti fanno rischiare la Serie B”.

Su Dragusin

L'analisi si sposta su un singolo interprete della difesa viola: “A me non piace Dragusin, non penso possa avere una crescita di chissà che tipo. Ogni partita ha una colpa, contro la Juve forse due: c'è sicuramente il drammatico errore di De Gea sul 2-2, ma il rumeno sta rannicchiato dietro Bremer. Non ha idea di come si fa a marcare un uomo in area di rigore, non l'ho mai ritenuto ai livelli del Tottenham o della Juventus, è una situazione da gestire con delicatezza perché siamo obbligati a riscattarlo e io non lo avrei nemmeno preso”.

Su Oulai

Infine, sull'ivoriano: “Oulai? State calmi… avrebbe fatto un bel primo tempo? Ma se ha giocato solo la Juve! Abbiamo fatto un gol e abbiamo chiuso la pratica, Kolo Muani ci ha sfondato sulla destra… non mi sono piaciute alcune cose, deve abbassare la cresta, ha atteggiamenti che non sono né intelligenti né modesti. Poi certo, è un giocatore eccitante, è divino, ma da lì a dire che ha fatto una partita gigantesca ce ne passa: è una partita da 6.5 pieno, non di più”.