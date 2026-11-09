Pruzzo: "Tutti parlano bene di Dragusin, ma è sempre tra i peggiori. Segnano sempre i suoi. Quadro difensivo desolante"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio dell'attuale situazione in casa viola, specialmente dopo il pareggio contro la Juventus.

Sulla difesa

“Da De Gea non ti aspetti queste sciocchezze. Se avessi avuto la sua versione dello scorso anno avresti diversi punti in più. Piu che la difesa a me adesso spaventa lui. Poi c'è Dragusin di cui tutti parlano bene ma è sempre tra i peggiori in campo. Sta a tre metri dell'avversario, segnano sempre i suoi uomini. Poi Viery è in netta difficoltà e il quadro difensivo è desolante”.

Su Pellegrino

“Pellegrino spero abbia trovato continuità. Secondo me puo tranquillamente arrivare a 10-15 gol in questa stagione. Mi piace come giocatore. Ha fatto gol sporchi e poi anche di testa, quello che gli riesce meglio”