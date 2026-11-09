Bucchioni: "La Fiorentina ha giocato la miglior partita della stagione. Il mani di Joao Mario? A recriminare devono essere i viola"

Su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato anche Fiorentina-Juventus sul suo editoriale, intervenendo sulla ripresa che sta avendo la squadra viola con Vanoli.

Sulla partita

"Ha pareggiato anche la Juve, fermata da una Fiorentina grintosa e coraggiosa. Anzi, è stata la squadra viola in netta ripresa, ha giocato la miglior partita della stagione, a andare in vantaggio per due volte. L'ultimo pari della squadra di Spalletti è arrivato solo grazie a una papera di De Gea. La Juve gioca a sprazzi, gli errori in difesa sono disarmanti, troppe le scelte individuali sbagliate anche in attacco, non si vede una squadra vera e la zona Champions è lontana sei punti".

La Fiorentina deve recriminare

"Un altro passo indietro quando si aspettava il cambio di marcia, anche se manca un rigore per fallo di mano di Joao Mario che ha fatto infuriare i bianconeri. Chi deve recriminare è la Fiorentina, ha giocato e creato di più, il pari sta stretto".