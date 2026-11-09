E adesso come si fa a tenere fuori Oulai? La ricetta particolare scelta per uscire dalla crisi

Per affrontare la Juventus, la Fiorentina ha scelto una formazione offensiva. Bella con la palla fra i piedi, in difficoltà quando il pallone ce l'hanno gli altri. Croce e delizia di una squadra giovane, che ha pagato l’inesperienza ma che oggi si sta riprendo partita dopo partita. I minuti finali contro la Juventus, dove i viola hanno più cercato di vincerla che rischiato di perderla ci sono piaciuti un sacco e ci hanno fatto capire che questa squadra sta guarendo.

I segnali dati dai giocatori

Chiaro che nove punti in classifica sono davvero pochi e che da adesso, dopo la sosta, la marcia dovrà cambiare notevolmente per non catalogare anche questa stagione con una insufficienza pesante. Ieri però abbiamo visto una bella Fiorentina, coraggiosa e intraprendente. Che ha trovato una Nije alla terza rete in tre partite, assoluto mattatore di questo inizio di stagione. E anche Pellegrino che comincia ad avere le sembianze di un centravanti vero. Segna, lotta, protegge palla. Dopo Kean può essere davvero la scelta giusta. Aspettando Beto che per la prima volta ha dato qualche segnale di vita, sfiorando il gol vittoria nel recupero. Dietro invece continua la crisi. Altre due reti subite, Viery imbarazzante e De Gea che paga il solito errore dopo ottime parate. Infine Oulai: applausi per lui. Partita da centrocampista vero, si è conquistato il posto e da adesso in poi sarà dura tenerlo fuori.

La ricetta

Insomma, in queste ultime partite, classifica a parte, il bicchiere è mezzo pieno, non mezzo vuoto. La Fiorentina sta uscendo dalla crisi e dalla zona salvezza grazie alla qualità e al coraggio che sta mettendo sul piatto. E non era scontato. Prendendo in contropiede la paura. Tre partite senza perdere e dopo la sosta Monza, Udinese, Cagliari e Parma. E’ lì che ci dovrà essere la svolta. Sennò sarà troppo tardi.