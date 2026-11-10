Romano: "Il Real Madrid è convinto che la Fiorentina sia il club giusto per lui"

Il Real Madrid continua a credere in Franco Mastantuono e guarda con soddisfazione al suo percorso a Firenze. A raccontarlo è Fabrizio Romano, secondo cui il club spagnolo considera la Fiorentina l’ambiente adatto per far crescere il talento argentino.

“Club giusto per lui”

“Il Real Madrid è convinto che l’investimento fatto su Mastantuono darà i suoi frutti. Sono molto felici delle sue prestazioni e credono che la Fiorentina sia il club giusto per lui”, ha spiegato il giornalista.

Il gol di Reggio Emilia e la fiducia del Real

Il gol decisivo contro il Sassuolo è l’immagine più concreta di ciò che Firenze può offrire a Mastantuono. A Reggio Emilia l’argentino ha ricevuto da Pedro Gonçalves e con il sinistro ha firmato il 3-2, trasformando una giocata di qualità in tre punti per la Fiorentina. È anche attraverso momenti così che il diciannovenne può prendersi più responsabilità nella squadra di Vanoli.