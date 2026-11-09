Mastantuono si arrende in finale: non sarà il talento viola il Golden Boy 2026

L'annuale premio di ‘Golden Boy’, a cura di Tuttosport, ha visto in corsa fino all'ultimo anche un talento della Fiorentina, che però si è arreso in finale.

Chi è il Golden boy

Il vincitore è infatti Pau Cubarsì, centrale del Barcellona classe 2007 e punto fermo della difesa blaugrana e della Selecciòn. Nella lista dei 25 finalisti dalla quale è emerso il nome del ragazzo, però, c'erano anche tre giocatori della Serie A, fra cui Mastantuono.

Dall'Italia

Non è bastato quanto di buono fatto vedere tra Real Madrid e Fiorentina: il premio va con merito a uno dei due centrali presenti dal 1' nella scorsa finale dei Mondiali. Oltre all'argentino in viola, a rappresentare la Serie A sono stati candidati Alajbegovic (seguito in estate anche dalla Fiorentina) e Rodrigo Mora (che si sta giocando con Mastantuono lo scettro di ‘giovane protagonista’ di questo campionato).