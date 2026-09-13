Gasperini: "Rodrigo Mora? Non penso ci sia qualcuno così giovane più protagonista di lui". Eppure gioca nello stesso campionato...

Chiaramente, nel mondo del calcio ognuno tira l'acqua al proprio mulino, e ogni allenatore che si rispetti difende i propri giocatori a spada tratta. Tuttavia, l'ultima uscita di Gasperini non sembra tenere conto della Fiorentina proprio nel weekend che ha fatto conoscere Mastantuono alla Serie A.

Su Rodrigo Mora

Parlando di Rodrigo Mora, l'allenatore della Roma ha detto: "Vedo quello che vedete tutti. Lui è di grande talento ed è molto giovane, e questo non viene considerato, ha talento, deve completarsi sotto l'aspetto fisico principalmente ma anche sotto l'aspetto tattico. Quello che ha fatto vedere finora è un giovane di grande talento e di grande livello. Non penso ci sia qualcuno nel mondo così giovane più protagonista di quanto sia lui in questo momento".

Dimentichi qualcuno?

Gasperini, sicuramente in buona fede, forse dimentica che appena due giorni fa Mastantuono è diventato il più giovane argentino della storia a siglare una tripletta in uno dei top-5 campionati europei, superando un certo Lionel Messi. Lo stesso Mastantuono, peraltro, è più giovane del portoghese di due mesi: si può dire con tranquillità che il primo ‘giovane protagonista’ che viene in mente, in questo momento, gioca nella Fiorentina.