Mastantuono e una classe che non si ferma neanche con le botte. E' tra i giovani più "picchiati" d'Europa

Il portale DataMB riporta una statistica interessante che riguarda Franco Mastantuono, protagonista indiscusso dell'ultima partita della Fiorentina e grande speranza viola per questa stagione.

Tra i più “picchiati”

Tra i giocatori Under U19 che giocano nei top 5 campionati europei, Mastantuono è il quarto per falli subiti. In queste prima quattro giornate il fantasista viola ha subito 6 falli. Tra gli altri “italiani” in classifica ci sono Lontani del Parma (6), Cacciamani del Torino (5) e Cissè del Milan (5).

Le statistiche