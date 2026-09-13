Corriere dello Sport-Stadio: Dodô ai margini della Fiorentina

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla della vittoria della Fiorentina contro il Venezia, dei prossimi impegni e del futuro di Dodô.

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo al centro: “Sorridi viola. Niccolonna”

Pagina 22-23

A pagina 22 si legge: “Rinascita a Venezia. Fagioli si è ripreso la Fiorentina e ora vede la Nazionale". E sotto: “Dodô ai margini ma nessun caso”. A pagina 23 su Vanoli: “La porti qualità a Firenze”.