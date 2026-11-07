Dalla villa al gol di Batistuta: a soffiare dietro a Mastantuono per far male alla Juve, c'è anche Scaloni

L'esempio primario da cui trarre spunto se l'è letteralmente portato in casa, o meglio è lui che è andato a casa del suo esempio: è noto che Franco Mastantuono risieda a Firenze in quella che fu (ed è) la villa di Gabriel Omar Batistuta. Con il quale ha avuto modo di conversare anche, non solo, in occasione del Centenario: di consigli su come far male alla Juve ne avrà tratti senza dubbio, visto quanto ha lasciato sui libri di storia l'ex attaccante viola.

Scaloni e Pellegrino: ispirazione Albiceleste

E' il talento di proprietà del Real lo spauracchio principale dalle parti di Torino, scrive Tuttosport, e non potrebbe essere altrimenti. Alle spalle del 30 della Fiorentina soffia forte anche l'investitura di Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, che su di lui e Nico Paz costruirà la nuova Argentina. E dire che non è l'unico a saper come si fa perché il suo connazionale Pellegrino ha già punito la Juve, la scorsa stagione con la maglia del Parma.