Fratini a FN: “Viery buon piede ma non sa difendere, Mastantuono esterno è sacrificato. Paratici non ha alibi, se la Fiorentina torna sul mercato…”

Ospite di Hangover Viola su Fiorentinanews.com, il talent scout e intermediario di mercato Michele Fratini ha toccato tantissimi argomenti di casa viola, tra singoli della rosa della Fiorentina.

‘Paratici ha avuto le risorse che voleva e…’

“Vanoli si è trovato tantissimi giocatori nuovi, non è come lo scorso anno per lui… chiunque avrebbe avuto bisogno di tempo, ma il tempo vola e ad oggi la Fiorentina qualche calciatore dovrà rimandarlo al mittente. Se la Fiorentina andasse sul mercato a gennaio andando a riparare, con tutti i calciatori acquistati, significherebbe che qualcosa non torna. Il presidente ha elargito le risorse che Paratici voleva e di alibi non ce ne sono più. La scelta di riprendere Vanoli da parte del ds, dopo averlo allontanato in seguito ad un’eroica salvezza, è stata un mea culpa. Sembra però di rivivere la stessa stagione dell’anno passato... la Fiorentina non sta incantando”.

‘Viery? Ad oggi resta una promessa’

“Njie è forte, ricorda un po’ Leao. Gonçalves dovrebbe giocare sempre, è intelligente tatticamente e può fare vari ruoli. Viery esce bene palla al piede, ha un lancio preciso col mancino… ma difendere è un’altra cosa. È irruente in area, entra con la gamba tesa, è un pericolo vero e rischia di concedere calci di rigore. Lo stiamo aspettando, la realtà è che ad oggi rimane una promessa, non ho ancora visto un partitone di questo calciatore, che al momento non sa difendere, non è eccelso, ancora non è registrato eppure di allenamenti alle spalle ne ha. Dragusin ancora non è stato determinante”.

“Oulaï deve un po’ ambientarsi a Firenze ma sta facendo bene. Ha delle belle movenze, è un trottolino. Fagioli non costruisce il gioco, si appoggia ai compagni in modo scolastico, non fa mai un lancio, non ha visione di gioco… a me piacerebbe mezzala. Si faceva il nome di Torreira, che sa cucire il gioco ma anche interdire. Mastantuono è un trequartista vero ed è devastante, è lì che vorrei vederlo, nella sua mattonella. Deve fare il ’10’, giocando dietro una o due punte e giocare in profondità, è un secondo Nico Paz. Vedere Mastantuono esterno mi fa un male pazzesco, è sacrificato… è un trequartista, ha fantasia… è un alieno nella Fiorentina, deve creare, ed invece è costretto a fare la doppia fase e così è limitato”.