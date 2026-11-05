Gli agenti di Viery in visita a Firenze: "Siamo qui per la nostra stella"

Un incontro per testimoniare la vicinanza al proprio assistito e fare il punto sui suoi primi mesi in Italia. Gli agenti Márcio Cordeiro, Fabio Donato e Vinícius Prates hanno fatto visita a Viery, difensore brasiliano classe 2005 della Fiorentina, per seguire da vicino il suo percorso nella prima esperienza europea.

La visita in Italia

A raccontare l’incontro è stata la stessa agenzia Famasport attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. Nel post si legge: “Eravamo con la nostra stella Viery questo mercoledì in una visita in Italia fatta da un atleta, titolare della Fiorentina e con buone prestazioni all’inizio della sua carriera in calcio europeo”.

I primi mesi in maglia viola

La visita rappresenta anche un’occasione per confrontarsi sul percorso del giovane centrale, che sta affrontando la sua prima avventura lontano dal Brasile. L’agenzia ha voluto sottolineare pubblicamente le prestazioni offerte finora da Viery, definendolo un titolare della Fiorentina e manifestando il proprio orgoglio per il suo percorso nel calcio europeo.