Chi erediterà da Messi la 10 dell'Argentina? Mastantuono e gli altri devono ancora attendere

Al termine di questo fine settimana, le squadre di club si faranno da parte per lasciare spazio alle Nazionali e ai loro impegni. Tra i giocatori della Fiorentina certamente chiamati dalle rispettive selezioni figura Franco Mastantuono, che attende le prossime partite da giocare con l'Argentina e non esattamente per l'importanza di tali incontri.

Sfida in Serie A per la 10 dell'Argentina

Come ormai è ben noto, nell'ultima sosta per le Nazionali Lionel Messi ha dato l'addio all'Albiceleste lanciando incustodita la maglia numero 10. Un'eredità pesantissima, per la quale è in corsa proprio Mastantuono come uno dei candidati più credibili. L'altro giocatore in corsa frequenta la Serie A come il talento della Fiorentina: si tratta di Nico Paz, che sta facendo faville con il Como.

La decisione di Scaloni

La domanda quindi sorge spontanea: quale sarà il nuovo numero 10 dell'Argentina? Mastantuono, Nico Paz oppure un terzo giocatore? Il ct Lionel Scaloni ha rinviato la decisione a data da destinarsi. Come anticipato da TyC Sports, per il momento, non è stato scelto un erede per questa prestigiosa maglia. Il commissario tecnico vuole valutare bene il da farsi: in occasione delle imminenti amichevoli che l'Argentina dovrà disputare contro Uruguay e Costa Rica, dunque, non ci sarà nel roster il numero più inconico quando si parla di calcio.