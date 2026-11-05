"Mastantuono deve pensare che ci sono anche gli altri e non eccedere nel dribbling. La Fiorentina dipende da Fagioli"

L’ex Juventus Domenico Marocchino è intervenuto a Lady Radio per parlare in vista della sfida tra la Fiorentina ed i bianconeri, ma anche per offrire altre opinioni riguardo ad alcuni elementi gigliati.

‘Mi aspetto partita col freno a mano tirato tra viola e bianconeri’

“Sono uno dei pochi giocatori juventini che attira nonostante tutto le simpatie dei tifosi fiorentini (ride, ndr). Ho un buon rapporto con la Fiorentina, ho esordito in A contro di lei con l’Atalanta. Andrea Orlandini che mi marcava mi disse, scherzando, che aveva avuto più difficoltà a marcare me che Cruijff. Firenze è sempre stata una città tosta, sanguigna, mi è sempre piaciuta… mi aspetto una partita contro la Juventus un po’ col freno a mano tirato. Entrambe le squadre non hanno ancora scollinato e giocheranno con occhi attenti… sono curioso".

‘Fiorentina giovane ma con calciatori di qualità’

“La Fiorentina ha cambiato molto con Paratici e l’adattamento non è facile. Penso abbia lavorato bene, anche se alcuni calciatori devono focalizzarsi meglio su ciò che devono fare. Mastantuono, sicuramente un ottimo giocatore, qualche volta forse eccede nel dribbling, mi diverte ma deve pensare che non gioca da solo e ci sono anche gli altri. La Fiorentina è giovane, ora sembra essersi un po' assestata dopo le difficoltà dell'inizio, però dipende da un giocatore solo, Fagioli… e questo può essere un limite. La squadra però ha potenziale, e può fare sicuramente meglio di quanto visto, ha calciatori di qualità”.