Pruzzo: "Fagioli e Oulaï devono giocare insieme. Non so come Beto sia stato pagato così tanto, se non dà segnali di vita..."

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, commentando varie tematiche in vista della sfida con la Juventus, toccando vari argomenti di casa viola.

‘Oulai e Fagioli devono giocare insieme, Beto via? Se non dà segnali…’

“Gli esterni a piedi invertito non aiutano l’attaccante, perché scarseggiano i cross e di conseguenza in questo modo uno come Pellegrino non può essere innescato. Fagioli e Oulaï possono e devono giocare insieme, quelli bravi devono stare in campo. Beto via a gennaio? Se non dà segnali di vita è opportuno che la Fiorentina trovi un’alternativa che possa darle una mano. Non ho idea del perché sia stato pagato quasi 20 milioni”.

‘La Juventus è battibile, la Fiorentina sarà motivata’

“Kean al Como? Al momento l’ha fatto la Fiorentina a cederlo. Fabregas ne avrebbe bisogno nonostante il momento di Douvikas, perché in rosa sono pochi. La Juventus attuale è battibile, i bianconeri poi oggi giocano anche in Europa League e dovranno andare domenica sera al Franchi a sfidare una Fiorentina che avrà tutte le motivazioni del caso”.