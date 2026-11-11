Carobbi: “La Fiorentina deve intervenire in difesa sul mercato. Oulai ha litigato con tutti, bello tosto ed elettrico”
L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha commentato il pareggio della Fiorentina contro la Juventus, toccando alcune tematiche della gara del Franchi, terminata 2-2.
’Njie ha un talento incredibile’
“Vanoli ha messo tanta qualità in campo, i reparti erano vicini col 4-2-3-1 scelto. Il pareggio è giusto, la Juventus sta giocando sotto il suo livello, la Fiorentina sta trovando quei calciatori che ci aspettavano fin da inizio stagione. Non sarei passato al 4-3-3 durante la gara, a quel punto avrei preferito Brescianini e Ndour davanti alla difesa e Fagioli più avanti. Mastantuono? Si sa smarcare in maniera eccezionale. Njie mi piace da morire, ha un talento incredibile e nell’uno contro uno fa male agli avversari”.
‘Difesa, urgono interventi col mercato’
“Quando Vanoli ha fatto i cambi ha arretrato troppo il baricento della squadra, non tenendo più bassa la Juventus, che ha preso campo. Di Oulaï mi è piaciuto il carattere, ha litigato con tutti, è bello tosto, elettrico. Lui e Gonçalves, due ottimi giocatori, finora hanno giocato il giusto: Vanoli deve rivedere qualcosa. La Fiorentina ha margini di miglioramento, ma nel mercato di riparazione bisogna intervenire in difesa. I difensori viola non marcano”.