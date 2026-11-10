Fiorentina destinata a cambiare volto a centrocampo: Due nomi caldi per il mercato di gennaio

Lucas Torreira e Pierre-Emile Højbjerg sono due nomi da tenere d’occhio per il mercato di gennaio della Fiorentina. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2028 e rappresentano due profili di esperienza per il centrocampo di Paolo Vanoli.

L'uruguaiano

Per Torreira, ora al Galatasaray e già accostato alla squadra durante il mercato estivo, si tratterebbe di un ritorno. L’uruguaiano ha già vestito la maglia viola nella stagione 2021/22 e la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Conosce benissimo la piazza e anche la Serie A, quindi sarebbe pronto all'uso.

Il danese

L’altro nome è quello di Højbjerg. Il danese che gioca nell'Olympique Marsiglia può portare fisicità e dare equilibrio davanti alla difesa, oltre a offrire una soluzione per la costruzione del gioco. La scadenza al 2028, comune a entrambi, sarà un elemento da considerare nel valutare i margini per un’operazione a gennaio.