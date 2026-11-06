La Fiorentina vuole riprovarci per Torreira a gennaio. La sosta per studiare una strategia di mercato

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato vicino all'ambiente Fiorentina, ha scritto del prossimo mercato viola su tuttomercatoweb.com.

Strategia di mercato

Con la sosta che si avvicina, sta per arrivare un momento di calma nel quale Paratici e i suoi uomini possono studiare una strategia di mercato per gennaio. I reparti da rinforzare sono la difesa e il centrocampo, con quest'ultimo che ha necessità impellente di vedere aggiunta una pedina.

I profili

La Fiorentina cerca un giocatore che sappia fare entrambe le fasi. Di Hojbjerg al Marsiglia è già stato detto tutto. Giocatori simili sono Ederson dell'Atalanta e Ferguson del bologna. Tutti e tre difficilmente lasceranno le rispettive squadre a gennaio.

Nuovo tentativo per Torreira?

E così la soluzione potrebbe essere Lucas Torreira, ex Fiorentina che non vede l'ora di tornare a Firenze. La società viola aveva sondato il terreno già in estate, senza mai trovare l'apertura del Galatasaray. Il suo contratto è in scadenza nell'estate del 2028 e potrebbe essere la pedina che manca in casa Fiorentina per ritrovare equilibrio in mezzo.