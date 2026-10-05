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Una serata speciale per Viery: proposta di matrimonio a Parigi, la Torre Eiffel fa da sfondo - FOTO

Calabrone Viola /
Viery Toledo
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Una serata speciale per Viery, calciatore della Fiorentina, che ieri sera ha chiesto alla compagna Isadora Toledo di sposarlo. Per la proposta il giocatore viola ha scelto una cornice romantica: Parigi, lungo la Senna, con la Torre Eiffel illuminata sullo sfondo, a poca distanza dalla coppia.

Viery Toledo

Un momento da ricordare

Viery si è inginocchiato davanti a Isadora, mostrandole l’anello e trasformando una serata nella capitale francese in un momento da ricordare. La fotografia immortala il sorriso della compagna e l’emozione del calciatore, protagonisti di una scena suggestiva tra le luci della città e i riflessi sull’acqua.

Luogo simbolo

Un momento felice nella vita privata del difensore della Fiorentina, che ha scelto uno dei luoghi simbolo di Parigi per fare la sua dichiarazione d’amore.

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