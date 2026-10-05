Una serata speciale per Viery: proposta di matrimonio a Parigi, la Torre Eiffel fa da sfondo - FOTO
Una serata speciale per Viery, calciatore della Fiorentina, che ieri sera ha chiesto alla compagna Isadora Toledo di sposarlo. Per la proposta il giocatore viola ha scelto una cornice romantica: Parigi, lungo la Senna, con la Torre Eiffel illuminata sullo sfondo, a poca distanza dalla coppia.
Un momento da ricordare
Viery si è inginocchiato davanti a Isadora, mostrandole l’anello e trasformando una serata nella capitale francese in un momento da ricordare. La fotografia immortala il sorriso della compagna e l’emozione del calciatore, protagonisti di una scena suggestiva tra le luci della città e i riflessi sull’acqua.
Luogo simbolo
Un momento felice nella vita privata del difensore della Fiorentina, che ha scelto uno dei luoghi simbolo di Parigi per fare la sua dichiarazione d’amore.