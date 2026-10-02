Amoruso: "Ci sta puntare su Viery a sinistra, ma serve un centrocampista che lo aiuti. Il terzino deve saper comunicare"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della retroguardia difensiva viola, mettendo il focus su Viery, che si sta prendendo la titolarità sulla sinistra.

Su Viery

“Ci sono due situazioni da analizzare: o si punta tutto su Viery a sinistra, che è complicato ma ci può stare, o gli si mette di fronte un centrocampista che abbia qualità per poterlo aiutare, al netto di chi giocherà come esterno alto. Bisognerà vedere Goncalves come rientrerà da questa sosta prolungata, perché sulla carta è lui che tatticamente potrebbe dargli una mano, così come Atta: quando si difende non si può solo pensare ai difensori ma anche al centrocampista che deve fare la prima pressione. Un esempio lo abbiamo visto contro il Napoli: Di Lorenzo e Politano sono anni che giocano insieme”.

Sui centrali

“Ho giocato con tanti terzini sinistri, alcuni più votati alla difesa e altri più offensivi: devi essere bravo, intelligente e saper parlare coi compagni. La differenza però la fa sempre la coppia centrale: ci vuole intesa e comunicazione, anche e soprattutto a male parole. Ad oggi quelli che danno più sicurezza sono Ranieri e Dragusin: a livello di caratteristiche possono funzionare molto bene, ma ancora si parlano poco. Ranieri è più tattico e guardingo, Dragusin è più aggressivo: saranno loro due a dover guidare la difesa per avvantaggiare anche i compagni”.