Vanoli ci punta per la fascia sinistra. Viery e un nuovo ruolo tutto da costruire

Arrivato a Firenze come promettente difensore centrale, in questo inizio di stagione Viery si sta ritagliando spazio nella formazione gigliata ma in un ruolo “non previsto” a inizio anno.

Terzino bloccato

Con l'addio di Grosso e l'arrivo di Paratici, il brasiliano è stato spostato sulla sinistra, dove l'allenatore viola sembra essere intenzionato a puntare su un terzino più bloccato rispetto alla fascia destra, dove l'estro di Jimenez e la corsa di Joao Mario danno meno solidità difensive (contando anche Mastantuono davanti a loro).

Il nuovo lavoro di Viery

E così Viery ha continuato per tutta la sosta a lavorare come terzino sinistro, provando e riprovando i nuovi movimenti chiesti da Vanoli. Contro il Napoli ha sofferto le incursioni di Politano, ma il difensore, unico mancino naturale della retroguardia viola, sta lavorando duramente per adattarsi alle richieste di Vanoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.