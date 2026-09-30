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Corriere dello Sport-Stadio: Valdepenas-Viery, la decisione. Doppia via per Vanoli

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: “Valde-Viery, la decisione”. E ancora: “Prove di Fiorentina: doppia via per Vanoli”.

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Ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola, così Valde tutto”. Sottotitolo: “Traffico a sinistra: la sosta per risolvere Valdepeñas-Viery”. 

Squadra e stadio

Riprendono gli allenamenti: “Doppia seduta Atta torna con il gruppo”. E infine: “Il club: altri 30 milioni Ora decide il Comune”. 

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