Corriere dello Sport-Stadio: Valdepenas-Viery, la decisione. Doppia via per Vanoli
In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: “Valde-Viery, la decisione”. E ancora: “Prove di Fiorentina: doppia via per Vanoli”.
Pagina 20
Ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola, così Valde tutto”. Sottotitolo: “Traffico a sinistra: la sosta per risolvere Valdepeñas-Viery”.
Squadra e stadio
Riprendono gli allenamenti: “Doppia seduta Atta torna con il gruppo”. E infine: “Il club: altri 30 milioni Ora decide il Comune”.
💬 Commenti