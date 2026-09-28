Malusci: "Ranieri è il vero inamovibile della difesa della Fiorentina, vi spiego perché. Viery l'hai pagato tanto e..."

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Alberto Malusci, che ha parlato della rosa viola, della sosta e della difesa che potrebbe schierare Vanoli al rientro.

Sulla Fiorentina

“Avrei preferito che la squadra avesse lavorato unita in questa sosta, ma c'è da dire che questo stop può servire per far recuperare la condizione a chi non era al 100% in questo inizio di stagione. Mi fa paura la partita contro il Genoa: De Rossi è bravo e non stanno vivendo un periodo bellissimo. Prepareranno la partita al massimo”.

Sulla difesa

“Ad oggi credo che la Fiorentina non possa fare a meno di Ranieri. Se penso a una coppia dico Ranieri e Dragusin, oppure Ranieri e Pongracic. Il difensore italiano fa giocare al meglio chi gli sta accanto. Viery? Non lo puoi tenere in panchina, perché lo hai pagato tanto, ma serve valutare di partita in partita”.