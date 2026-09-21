Brovarone: "Vanoli è un riferimento vero, ma quando lo annunciarono mi caddero le braccia. Ranieri punto fermo"

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha rilasciato al PentaSport di Radio Bruno alcune sue considerazioni sulla Fiorentina vista in campo contro il Napoli.

Sulla partita col Napoli

“Bellissimo vedere la squadra sotto la curva coi sorrisi, aiutarsi in campo durante la partita, avendo un riferimento vero in panchina. Quella notte quando ho sentito fare il nome di Vanoli mi caddero le braccia, non riuscivo a capire come fosse possibile tornare da uno che avevi scartato un mese e mezzo prima, e invece è stato un ragionamento evidentemente azzeccato: abbiamo visto una squadra con una fisionomia normale, con tutte le deficienze che continuiamo ad avere, ma la palla col Napoli andava, le gambe andavano”.

Sulla difesa della Fiorentina

“Incredibile a dirsi, ma oggi l'elemento affidabile in rosa è Ranieri: secondo me la scelta sarà fatta sul suo compagno di reparto, e ad oggi parte avanti Dragusin. Ranieri è rapido, legge velocemente le situazioni, è tignoso, ignorante; Viery sulla fascia invece non l'ho capito, perché mettere un colosso così, evidentemente non pronto, in marcatura su Politano, un esterno d'attacco rapido ed esperto. Mi auguro Vanoli abbia visto qualcosa in allenamento che noi non sappiamo: per me starebbe centrale accanto a Dragusin, la partita da titolare nel suo ruolo sarebbe la miglior soluzione per farlo entrare a suo agio col nostro calcio, perché è forte in marcatura e aggressività”.