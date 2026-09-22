Giuffredi: "Ranieri con Vanoli è tornato protagonista. Parisi? Lo aspettiamo a gennaio"

Mario Giuffredi, procuratore di Luca Ranieri e Fabiano Parisi, ha fatto il punto sulla situazione dei due giocatori della Fiorentina, sottolineando soprattutto la crescita del difensore.

“Difensore affidabilissimo”

"Ranieri è diventato un titolare, ha dimostrato di essere affidabilissimo", ha spiegato l'agente (le parole sono riportate da Tuttomercatoweb). Un rendimento legato anche al rapporto con Paolo Vanoli: "Con il tecnico ha fatto bene e col suo ritorno è tornato protagonista. Farà il suo ottimo campionato".

“Aspettiamo Parisi”

Tempi necessariamente più lunghi, invece, per Parisi, alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio. "Viene da una rottura del crociato, aspettiamo che ritorni a gennaio e che riprenda il percorso dell'anno scorso", ha aggiunto Giuffredi. L'agente ha ricordato infine come, prima dell'infortunio, Parisi fosse diventato "uno dei migliori giocatori della Fiorentina".