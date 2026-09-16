Parisi ai ragazzi delle giovanili viola: "Credete nei vostri sogni e date tutto per raggiungerli"

Non può ancora essere determinante sul campo, ma comunque cerca di rendersi utile alla famiglia della Fiorentina. Parliamo di Fabiano Parisi, terzino che sta recuperando dall'infortunio al crociato dello scorso maggio. Nella giornata di oggi, ha postato sui social una serie di foto di momenti passati con i ragazzi delle giovanili gigliate.

Il messaggio ai futuri talenti viola

Oltre a postare una serie di scatti tra sorrisi, foto e autografi, Parisi ha voluto accompagnare il suo post su Instagram con un messaggio per coloro che possono rappresentare il futuro della Fiorentina: “Il calcio più bello è quello che riesce a far sognare. Felice di aver condiviso sorrisi, autografi e qualche momento speciale con i ragazzi del nostro settore giovanile. Continuate a divertirvi, a credere nei vostri sogni e a dare tutto per raggiungerli”.