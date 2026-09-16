Nuno Gomes: "Alla Fiorentina sono stato da Dio. Il gol in finale di Coppa Italia: che ricordi!"

In vista di Milan-Benfica, match valido per la 1^ giornata della League Phase di Europa League, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un ex giocatore del club portoghese che conosce bene l'Italia avendo vestito la maglia della Fiorentina. Si tratta di Nuno Gomes, in viola dal 2000 al 2002.

I ricordi alla Fiorentina

Nonostante l'intervista fosse incentrata sulla sfida di questa sera a San Siro, inevitabilmente c'è stato anche un rimando al suo passato fiorentino: “Io sono stato due anni a Firenze e sono stato da Dio. Porto nel cuore tante cose, sia della vostra cultura che del tifo viola. Mi hanno accolto come un figlio. Mi è dispiaciuto non poter esserci per i festeggiamenti del centenario. Considero l’Italia la mia seconda casa: mi viene in mente il gol segnato in finale di Coppa Italia su assist di Chiesa. E poi tanto altro".

Il rapporto con Rui Costa, altro idolo viola

Nuno Gomes ha poi concluso citando un suo connazionale, ex compagno e ora numero uno del Benfica: "L’amicizia con Rui Costa - passato poi dal Milan -, gli applausi del Franchi, i festeggiamenti. E San Siro ha sempre avuto un fascino speciale. Stasera sarà un fattore che farà la differenza”.