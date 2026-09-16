Affaticamento muscolare per Dragusin: staff medico al lavoro in vista della partita con il Napoli. La situazione

Con un tiro dalla distanza respinto corto da Scuffet, Radu Dragusin ha propiziato il gol del vantaggio di Pellegrino contro il Pisa. Poco dopo, all'intervallo, il difensore rumeno è uscito lasciando il posto a Viery.

Nessun allarme

Secondo quanto raccolto da TMW, per il difensore si è trattato di un leggero affaticamento muscolare. Nessun allarme: Dragusin si è fermato in tempo, evitando il rischio di peggiorare la situazione. Sarà comunque necessario attendere ulteriori valutazioni prima di avere un quadro definitivo, e le prossime ore saranno decisive in tal senso.

Valutazioni in corso

Lo staff medico è al lavoro per seguire Dragusin in vista della partita di domenica contro il Napoli, per il quale si tenterà di recuperarlo. Al tempo stesso, qualora non ci fossero le garanzie necessarie, Vanoli potrebbe decidere di non rischiarlo permettendogli di recuperare con calma durante la sosta per le Nazionali.