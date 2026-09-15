Proc. Dragusin: "È un giocatore dominante, non deve mai dimenticarsi il suo valore. Ho avuto discussione con lui..."

“Contro il Venezia, secondo me, Radu ha giocato una buona partita, solida”. A parlare è il procuratore di Dragusin, Florin Manea, su Digisport.ro.

“Non ero preoccupato - ha aggiunto - sapevo che prima o poi sarebbe tornato ai suoi livelli abituali. È un giocatore dominante, è così che si esprime in campo, ma ha avuto un lungo periodo di inattività ed è stato normale, in un certo senso, che abbia avuto qualche incertezza prima".

Discussione con lui

“Ho avuto una discussione con lui dopo la partita contro il Frosinone, che non mi era piaciuta. Ho visto che Adrian Mutu la pensava come me. Io e Radu parliamo sempre e apportiamo modifiche strada facendo. Ha giocato bene con il Torino, e ora anche meglio”.

“Ehi, Radu Drăgușin!”

"La dichiarazione di Adrian Mutu non era affatto inappropriata. È esattamente quello che gli ho detto: "Ehi, sei Radu Drăgușin! Hai giocato in Inghilterra". Tuttavia, è normale, dopo un anno in quel modo, perdere fiducia. Non è un robot, è anche lui un essere umano. Gli ho ricordato il suo valore e che non deve dimenticarlo mai".