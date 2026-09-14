Amoruso: "Jimenez ha reazioni troppo pesanti, deve crescere prima di fare danni. Dragusin è una bestia"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha commentato in diretta al Pentasport di Radio Bruno alcuni temi caldi legati alla Fiorentina, tra cui alcuni atteggiamenti di Jimenez che non gli sono piaciuti.

Su Jimenez

“Il ragazzo ha qualità, se il Milan non lo ha confermato è per qualche problema caratteriale. Ci deve lavorare, in campo non ci va mica l'allenatore: queste reazioni sono pesantissime, brutte, potrebbero lasciare la squadra in dieci e sarebbe un problema. Deve crescere, perché queste reazioni entro certi limiti possono servire, come ha fatto Kean più volte, serve a caricarti: è ricapitato anche a me da difensore, ci sta vivere anche di queste situazioni. Jimenez ha corsa, dribbling e un ottimo piede, ma deve capire che giocatore vuole diventare”.

Sulla difesa

“I difensori a inizio stagione sono quasi sempre quelli che hanno più difficoltà, perché se l'attaccante entra in condizione prima ti rende difficile la vita. Per la Fiorentina la difesa è un reparto nuovo ma il valore assoluto non si può obiettare più di tanto: sì, mi aspettavo un inizio migliore di Dragusin, ma di tutta la difesa direi. Non si può far altro che risalire, perché non è uscito bene niente, e si può solo migliorare: fra tre o quattro partite Dragusin inizierà a macinare, è una bestia fisicamente, entrerà in condizione un po' più tardi anche per via dell'infortunio da cui viene”.