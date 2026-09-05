Jimenez, c'è da cambiare registro: la scelta punitiva per la sceneggiata col Frosinone. E Joao Mario lo scavalca

Che Alex Jimenez sia un tipetto da gestire nel migliore dei modi lo si sapeva e qualche accenno alla questione l'ha dato lui stesso contro il Frosinone, con una smanacciata di reazione che gli sarebbe potuta costare perfino un rosso diretto. Un gesto piuttosto inspiegabile, che la Fiorentina non ha pagato direttamente ma che ha voluto subito mettere in chiaro, secondo La Nazione.

Scelta punitiva

Il talento dello spagnolo non è in discussione, così come la sua superiorità di talento rispetto a Joao Mario. Ma un'ulteriore difficoltà in una fase così delicata come l'attuale, la Fiorentina non può permettersela: per questo il favorito per la fascia destra è il portoghese. Ad oggi la gerarchia resta comunque tutta da costruire ma quel tipo di gesto la può indirizzare.