S. Sabatini: “Fiorentina costruita per il fantacalcio, col Torino scontro diretto. I pugni di Jimenez erano da rosso”

A Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha avuto modo di esprimersi anche sulla Fiorentina, protagonista finora di un avvio di campionato disastroso.

’Squadra costruita per il fantacalcio’

“Fiorentina e Torino? Una più deludente dell’altra, e il prossimo fine settimana ci sarà lo scontro diretto per evitare la zona pericolo. La Fiorentina è costruita per il fantacalcio anziché per il calcio. Tutti calciatori che hanno buoni numeri, ma sono due cose diverse. I pugni di Jimenez a Bracaglia erano da cartellino rosso”.

‘Kean si alternerà con Douvikas’

“Penso che Fabregas alternerà Douvikas e Kean. Il greco è cresciuto tanto e fa un gran lavoro… vedremo se lo farà anche Kean, soprattutto se avrà la testa per rendere in una situazione che lo vede ritornare a giocare in Champions League”.