S. Sabatini: “Se la Fiorentina vende Kean spegne l’entusiasmo. Fagioli via per far giocare Oulaï? No, deve essere titolare”

A Radio Sportiva Sandro Sabatini si è soffermato anche sulla situazione di Moise Kean, che potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina in questo finale di calciomercato estivo, così come su quella di Nicolò Fagioli.

‘Kean via? Dipende chi prendi, ma…’

“La gestione di Paratici nei confronti di Kean e Fagioli inizia a non piacermi. Se Kean va via ora è troppo tardi? Dipende da chi prendi al suo posto… la Fiorentina ha Pellegrino, ma se cede Kean e prendi Lucca, che poi magari può fare anche benissimo eh… ma spegni un po’ l’entusiasmo”.

‘Oggi tra Fagioli e Oulaï per me gioca il primo’

“Ho saputo che Lucas Torreira potrebbe tornare alla Fiorentina perchè parte Fagioli. Cedere chi ti ha guidato alla salvezza, perché come ha cambiato rendimento Fagioli è cambiata la Fiorentina, mi sembra una mossa… per privilegiare Oulaï? Oggi tra i due faccio giocare Fagioli… poi Paratici e Grosso facciano quel che vogliono”.