Joao Mario: "La concorrenza con Jimenez ci fa migliorare. Questo è un segnale della forza della squadra"
Joao Mario. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il terzino della Fiorentina Joao Mario è intervenuto a DAZN prima della gara di oggi contro il Torino al ‘Franchi’.
Il dualismo con Jimenez
Joao Mario ha commentato la concorrenza nel suo ruolo con l'altro terzino destro Alex Jimenez: “Io e Jimenez? La concorrenza è sempre buona, fa migliorare tutti i giorni ed è un segnale sulla forza della squadra, ci sono tanti giocatori forti”.
Le intenzioni della squadra
E poi ha aggiunto: "Vogliamo migliorare per vincere"
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