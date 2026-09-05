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Joao Mario: "La concorrenza con Jimenez ci fa migliorare. Questo è un segnale della forza della squadra"

Redazione /
Joao Mario
Joao Mario. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il terzino della Fiorentina Joao Mario è intervenuto a DAZN prima della gara di oggi contro il Torino al ‘Franchi’.

Il dualismo con Jimenez

Joao Mario ha commentato la concorrenza nel suo ruolo con l'altro terzino destro Alex Jimenez: “Io e Jimenez? La concorrenza è sempre buona, fa migliorare tutti i giorni ed è un segnale sulla forza della squadra, ci sono tanti giocatori forti”. 

Le intenzioni della squadra

E poi ha aggiunto: "Vogliamo migliorare per vincere"

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