Italiano: "Alla Fiorentina abbiamo portato via Poku, ma con Njie i viola hanno fatto un affare"

Mentre il Besiktas di Vincenzo Italiano è partito fortissimo, non si può dire certamente altrettanto delle sue precedenti squadre in Italia, la Fiorentina e il Bologna che, tra l'altro, hanno già cambiato guida tecnica.

“Anche a me è capitato di partire piano”

“Anche a me è capitato di partire un po’ a rilento - ha detto riferito a queste due realtà, l'ex allenatore viola, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio - inizia il malumore, gente scontenta, ambiente che si deprime. Sono due piazze di grande livello, dopo le grandi ci sono loro. Per il valore delle rose, penso che si riprenderanno”.

Poku e Njie

Alla Fiorentina, il club turco che ora allena, ha portato via Poku nell'ultimo mercato: “È vero - conferma Italiano - però il Besiktas mi aveva proposto anche Njie. Poi è stato scelto Poku. Njie è un ottimo prospetto, farà molto bene nei prossimi anni, la Viola ha fatto un buon affare comunque”.