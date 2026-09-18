In casa Besiktas è già Italiano-mania. La carica dell'ex allenatore viola dopo la vittoria in Europa League - VIDEO

A Istanbul è già Italiano-mania. In casa Besiktas c'è grande entusiasmo per la campagna acquisti e per un inizio di stagione positivo sotto la guida dell'ex Fiorentina Vincenzo Italiano.

La bella vittoria

Ieri sera grande e larga vittoria per i bianconeri turchi, che hanno sconfitto con un largo 4-1 il Marsiglia. La squadra turca, a detta dei giornalisti locali, appare rinnovata e con un gioco fresco.

Il video

Già virale il video in cui Italiano aizza la folla dopo un gol, con tutto lo stadio che acclama il nome dell'allenatore.