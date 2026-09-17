Bucchioni: "Firenze non ha capito Italiano, incredibile che abbia fatto tre finali coi giocatori che aveva"

Il direttore di Italia 7, il giornalista Enzo Bucchioni, è stato intervistato da Virgilio Sport e ha parlato in questi termini dell'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ora acclamato dai tifosi del Besiktas.

Italiano

“Non avevo dubbi che Italiano avrebbe fatto bene anche in Turchia - ha detto Bucchioni - Ha fatto bene a Firenze e ha fatto bene in tutti i posti in cui ha allenato".

“Non è stato capito fino in fondo”

Poi aggiunge: “A Firenze non l’hanno capito fino in fondo, ma se vai a rivedere la squadra che aveva quando allenava la Fiorentina ti chiedi come abbia fatto con quei giocatori ad arrivare a giocarsi tre finali di coppa. Ci sono arrivati in virtù del gioco”.